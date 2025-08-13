نصب على مواطنين.. القبض على عاطل انتحل صفة موظف بجهة حكومية بالغربية



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بالغربية لقيامه بإنتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية والنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإنتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية لإيهام المواطنين بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك ، والترويج لنشاطه بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى" – صور ضوئية لجوازات سفر وبطاقات رقم قومى) .. وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى لإحتياجه الأموال للمشاركة بأحد برامج المراهنات لتعويض خسائره المالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.