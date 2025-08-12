محافظ الغربية في اليوم العالمي للشباب: تمكينهم أولوية راسخة في خططنا التنموية

هنأ اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، شباب المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق الثاني عشر من أغسطس من كل عام، معربًا عن فخره واعتزازه بما يحققه شباب عروس الدلتا من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات.

واكد محافظ الغربية أن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية والقوة الدافعة لمسيرة التنمية على أرض الغربية.

جهود محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية وصُنّاع الغد، من خلال إطلاق المبادرات الوطنية وتبني البرامج التي تهدف إلى تمكينهم وإعدادهم للمستقبل، موضحًا أن محافظة الغربية تضع تمكين الشباب في صدارة أولوياتها عبر توفير الفرص الداعمة لهم في مجالات العمل العام، وتوسيع آفاق ريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رعاية الموهوبين والمبتكرين في المجالات العلمية والثقافية والفنية.

دعم جهود الشباب

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن شباب الغربية أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم نموذج يحتذى به في العطاء والعمل الجاد وروح المبادرة، بعدما حققوا إنجازات مشرفة محليًا ودوليًا.

وشدد على أن المحافظة ماضية في تقديم كل صور الدعم لهم عبر برامج التدريب والتأهيل، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة الفاعلة في المشروعات القومية والمبادرات التنموية التي تشهدها المحافظة.

واختتم المحافظ رسالته بدعوة الشباب إلى مواصلة مسيرة العمل والإبداع، والإيمان بقدراتهم، والتحلي بروح المثابرة، مؤكدًا أن قوتهم تكمن في أفكارهم وإرادتهم، وأن محافظة الغربية ستظل حاضنة وداعمة لطموحاتهم حتى يظل اسمها دائمًا في الصدارة بجهود أبنائها من الأجيال الصاعدة.