إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بالطريق الزراعي «طنطا ـ كفر الزيات»

شهد الطريق الزراعي الفرعي بخط"طنطا ـ كفر الزيات" بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل بالطريق الزراعي، بسبب السرعة الزائدة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الركاب المصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إصابة 6 أشخاص في حادث مروري وتصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أمام مدخل قرية كفر ديما بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الركاب المصابين إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام.

ووجهت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.