وفد طلابي من هندسة دمنهور يعرض مشروعات مبتكرة في ملتقى الابتكار المستدام بجامعة طنطا

شارك وفد طلابي من كلية الهندسة بجامعة دمنهور في فعاليات الملتقى القمي الأول للابتكار المستدام المقام في رحاب جامعة طنطا، تحت شعار "دور الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة"، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد خيرت، عميد كلية الهندسة.

من جانبه أكد" ترابيس" أن مشاركة الطلاب في الملتقى تأتي انطلاقا من استراتجية جامعة دمنهور الرامية إلى مواكبة رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية، و تعزيزًا لدور الجامعة المحوري في دعم الابتكار والبحث العلمي، من خلال توليد المعرفة وتطوير مهارات الطلاب، لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع بما يواكب احتياجات المجتمع، مما يساهم في رفع الوعي وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم باعتبارهم أحد أضلاع تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد "ترابيس" بدور الملتقى كمنصة لتبادل الأفكار والرؤى لتقديم حلول مبتكرة، مثمنا جهود القيادة السياسية التي تضع الشباب على قمة أولوياتها، من خلال فتح آفاقًا غير مسبوقة للشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة، مشيدا بالجهود الحثيثة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وإطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر و مستدام.



من جانبه صرح الدكتور محمد خيرت، عميد كلية الهندسة، أن الكلية شاركت في معرض المشروعات الابتكارية بالملتقى بــ 3 فرق بحثية قدموا مشروعات "اليد الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، AUJI"، بإشراف أكاديمي متميز للدكتور أحمد سالم، مدير وحدة الابتكارات العلمية والهندسية بالكلية، والدكتورة إيمان عوض، نائب مدير الوحدة، مشيدا بالمشروعات الابتكارية للطلاب، و تمثيلهم المشرف.