رئيس جامعة طنطا يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للكشف على الطلاب لمنع التكدس أو الازدحام

قام الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بجولة تفقدية صباح اليوم بالإدارة الطبية بالجامعة، في اليوم الثالث للكشف الطبي، الذي تم تخصيصه لطالبات كليات الفنون التطبيقية، والتربية النوعية، والحاسبات والمعلومات، والزراعة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وخلال جولته، أكد رئيس الجامعة حرصه على متابعة كافة الإجراءات لضمان سير عملية الكشف الطبي بسلاسة، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لجميع الطلاب، مضيفا أن الكشف الطبي هو خطوة أساسية لضمان سلامة الطلاب وصحتهم طوال فترة دراستهم الجامعية، واستطلع أراء الطلاب حول جودة الخدمات المقدمة، الذين أعربوا عن رضاهم عن حسن التعامل وتخصيص أيام محددة لكل كلية، مما ساهم في تقليل الازدحام.

كما شدد الدكتور محمد حسين على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة للكشف الطبي، لضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير، ووجه الشكر لجميع القائمين على هذا العمل من أطباء وتمريض وإداريين على جهودهم المبذولة في خدمة الطلاب.