قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لسقوط أخطر إمبراطوريات السلاح بجنوب البلاد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بـ18 مليون جنيه
عنده شخصية.. خالد الغندور يشيد بأداء أحمد شريف
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع
50 ألفا .. اتحاد كرة القدم يعلن عدد الحضور الجماهيرى لمباراة مصر و إثيوبيا
خوفا من انهيار حكومته .. نتنياهو مُصر على احتلال مدينة غزة رغم الضغوط
مصرع 4 مهربين فى المطاردة.. الداخلية تحبط محاولة إدخال كمية كبيرة من السلاح للبلاد | تفاصيل
قوات الأمن الإيراني تقضي على خلية إرهابية تابعة لإسرائيل جنوب البلاد
هل الكولاجين المتواجد في الكوارع مفيد للجسم؟ .. خبير تغذية يكشف مفاجأة
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول أيامه.. الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية لمقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، لمتابعة سير إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجُدد في أول أيامها.

دعم رئيس جامعة طنطا 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور هيثم الكومي مدير عام التعليم بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

خلال جولته تابع رئيس الجامعة إجراءات الكشف الطبي، فى يومه الأول الذى تم تخصيصه وفقا للجدول المعلن مسبقا لطالبات كليات الطب البشري، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، واطمأن على انتظام العمل، وتابع مراحل الفحص المختلفة، من قياس الطول والوزن إلى فحص النظر، وصولًا إلى العيادات المتخصصة.

الكشف الطبي 

وأكد رئيس الجامعة على أهمية توفير بيئة صحية آمنة للطلاب، مشددًا على أن الكشف الطبي يُعد خطوة أساسية لضمان سلامة الجميع، والتعرف على أي حالات صحية قد تتطلب متابعة خاصة.

اخبار جامعة طنطا 

أضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تسعى من خلال هذا الكشف إلى بناء ملف طبي شامل لكل طالب، يسهل متابعة حالته الصحية وتقديم الرعاية اللازمة له طوال سنوات دراسته، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مؤكدا أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات، وتجنب أي ازدحام، حرصًا على راحة الطلاب وأولياء أمورهم.

اخبار جامع طنطا دعم الأسر والعائلات الكشف الطبي الطلاب والطالبات جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

أول أيامه.. الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يتفقد مقر الإدارة الطبية في مجمع الكليات بسبرباي

نقل المصابين للمستشفى

حالتهم مستقرة.. إصابة 11 شخصا بالتسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنيا

بالصور

فقدان الوعى وتغير الشخصية .. علامات غير متوقعة تكشف انخفاض ضغط الدم

أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم
أعراض انخفاض ضغط الدم

استشاري تغذية علاجية: النظام الغذائي السليم قد يغني عن مضادات الاكتئاب

التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب
التغذية.. السلاح المنسي في مواجهة الاكتئاب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد