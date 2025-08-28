قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرعاية الصحية: تنفيذ حملة للتأمين الطبي خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انتخب واطمّن
انتخب واطمّن
عبدالصمد ماهر

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تنفيذ حملة "انتخب واطمّن" للتأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بالمحافظات التابعة للتأمين الصحي الشامل التي تتم فيها جولات الإعادة.

تأتي الحملة في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة آمنة صحيًا للناخبين أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية، من خلال تقديم خدمات طبية فورية، وإسعافات أولية، ومتابعة صحية متكاملة في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية برئاسة الهيئة، إلى جانب غرف الطوارئ وفروعها بالمحافظات التي تتم بها جولات الإعادة، وذلك على مدار الساعة طوال فترة الاستحقاق الانتخابي، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي ميدانيًا.

الدفع بفرق طبية متحركة لتأمين المواطنين صحيًا 

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بفرق طبية متحركة لتأمين المواطنين صحيًا في محيط وأمام اللجان الانتخابية، وتقديم الخدمات الطبية والوقائية اللازمة بشكل فوري، فيما تقوم الفرق بتقديم خدمات الفحص الطبي، والإسعافات الأولية، والمتابعة الصحية المستمرة، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز من سلامة الناخبين ويضمن استمرار العملية الانتخابية في بيئة صحية آمنة.

كما لفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى تكامل جهود الفرق الميدانية مع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتي تم رفع درجة الاستعداد بها مسبقًا، وتشمل مراكز ووحدات طب الأسرة، إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الصحية بكفاءة وجودة عالية.

هيئة الرعاية الصحية مجلس الشيوخ 2025 التأمين الصحي الشامل الاستحقاق الانتخابي انتخب واطمّن

