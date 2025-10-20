لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب

أعرب محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، عن سعادته بتتويج أشبال الأطلس ببطولة كأس العالم للشباب.

وفاز المنتخب المغربي ، على الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما الليلة الماضية في تشيلي.

وقال وهبي ، في تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية: “إن كنت اليوم مدربا متوجا باللقب، فذلك بفضل جهازي المعاون، لا أرى نفسي أفضل مدرب، لكنني أرى نفسي مدربا لأفضل فريق وأفضل جهاز معاون”.

وأضاف: "لم أشارك من قبل في بطولة بهذا الهدوء، لأن خلفي جهاز رائع، لم يراودني النوم ليلا، ونزلت في الرابعة فجرا لأجدهم لا يزالون يعملون".

المغرب أول منتخب عربي يحصد اللقب

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي يتوج بكأس العالم للشاب (تحت 20 عاماً).

يذكر أن منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه ودع بطولة كأس العالم للشباب من دور المجموعات.