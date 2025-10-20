أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يستهدف استعادة نغمة الانتصارات أمام الغرافة

يستضيف فريق الأهلي السعودي نظيره الغرافة القطري، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة الأهلي والغرافة في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة،

الأهلي ضد الغرافة

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسلة استعادة تغمة الانتصارات أمام الغراف، بعد التعادل أمام الدحيل القطري في الجولة الماضية، ما أوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات في البطولة القارية.

في المقابل، يدخل الغارفة مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب أندية منطقة الغرب برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكل من الأهلي والشارقة والوحدة وشباب الأهلي، و3 للغرافة، ونقطتين لكل من السد وتراكتور، ونقطة لكل من الدحيل والشرطة، في حين لا زال رصيد الاتحاد وناساف خالياً من النقاط.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.