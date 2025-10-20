ليفربول يحقق رقما كارثيا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول رقما كارثيا في بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليج) بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد.



وبحسب شبكة أوبتا، خسر ليفربول في أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات لأول مرة منذ نوفمبر 2014 تحت قيادة بريندان رودجرز.



أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

سجل هدفي مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو مبكرا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة، وهاري ماجوير الهدف الثاني من رأسية متقنة في الدقيقة 84، بينما سجل هدف ليفربول جاكبو في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 13 ليرتقي للمركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عن النقطة 15 ليتراجع للمركز الرابع.