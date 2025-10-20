أموريم بعد إسقاط ليفربول: الفوز مجرد 3 نقاط.. وبداية لبناء هوية مانشستر يونايتد الجديدة

اعتبر روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الانتصار الثمين الذي حققه فريقه على ليفربول بنتيجة (2-1) مساء الأحد في ملعب "أنفيلد"، لا يمثل سوى خطوة في مسار بناء شخصية جديدة للشياطين الحمر، أكثر من كونه مجرد فوز تاريخي على الغريم التقليدي.

ورغم أهمية الانتصار، أظهر المدرب البرتغالي هدوءاً لافتاً، مؤكداً في تصريحات : "الفوز اليوم رائع، لكنه يخص هذا اليوم فقط. غدا لن يعني شيئاً، فالأهم هو الأداء والروح القتالية التي شاهدناها، لأنها الأساس الذي نبني عليه كل شيء. أحياناً نلعب بالكرة وأحياناً بدونها، لكن طالما الروح موجودة، يمكننا الانتصار في أي مباراة".

وأوضح أموريم أن الفريق احتاج إلى بعض اللحظات الحاسمة لزرع الإيمان بإمكانية الفوز داخل نفوس اللاعبين: "كنا بحاجة لتسجيل الهدف الأول، وبعض تصديات حارسنا، وحتى الكرة التي اصطدمت بالقائم. بعد تلك اللحظات بدأ اللاعبون يصدقون أن الفوز ممكن، وظهر ذلك في كل هجمة مرتدة وكل استحواذ صغير على الكرة".

وعن رؤيته للمرحلة القادمة، قال أموريم بعقلية واقعية: "سأستمتع بهذا الفوز الليلة، لكنني قلق من مباراة برايتون المقبلة. ما زلت أتعلم هنا، لدي عام واحد فقط من الخبرة، وأعرف أن التركيز على المستقبل أهم من أي فرحة مؤقتة".

ورد المدرب على الانتقادات التي طالت قراراته الفنية قبل المباراة، خاصة إشراك هاري ماجواير وماتيوس كونيا، قائلاً: "كنت أتوقع هذه الانتقادات. اخترت ماجواير لخبرته وقدرته على التعامل مع الكرات الثابتة، وكونيا كان مفتاحاً مهماً في التحولات لأنه يتحرك كثيراً بعيداً عن قلبي دفاع الخصم، ما يمنحنا مساحة للهجوم. وجودهما أعطى باقي اللاعبين الثقة التي كنا بحاجة إليها".

كما تحدث عن الخطة الدفاعية التي واجه بها ليفربول قائلاً: "اعتمدنا على التمركز المنخفض في البداية لإغلاق المساحات، لأننا نعرف أن جماهير أنفيلد تتذمر سريعا عندما يتأخر فريقها في التسجيل. حاولنا استغلال هذا العامل النفسي، لكننا احتجنا في النهاية إلى مزيد من الاستحواذ لتهدئة الإيقاع ومساندة اللاعبين المرهقين".

وختم أموريم حديثه قائلاً: "الفوز منحنا دفعة معنوية كبيرة وسيسعد جماهيرنا بعد النتائج المخيبة الأخيرة أمام جريمسبي وبرينتفورد. نحن في بداية طريق جديد، والانتصار خطوة إيجابية، لكنه أصبح من الماضي الآن. المهم هو أن نواصل التطور ونحافظ على هذه الروح في المباريات المقبلة".