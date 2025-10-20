قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج
بدء تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
400 شاحنة يوميا تحمل المساعدات إلى غزة
« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية
أموريم بعد إسقاط ليفربول: الفوز مجرد 3 نقاط.. وبداية لبناء هوية مانشستر يونايتد الجديدة

أموريم
أموريم
إسراء أشرف

اعتبر روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الانتصار الثمين الذي حققه فريقه على ليفربول بنتيجة (2-1) مساء الأحد في ملعب "أنفيلد"، لا يمثل سوى خطوة في مسار بناء شخصية جديدة للشياطين الحمر، أكثر من كونه مجرد فوز تاريخي على الغريم التقليدي.

ورغم أهمية الانتصار، أظهر المدرب البرتغالي هدوءاً لافتاً، مؤكداً في تصريحات : "الفوز اليوم رائع، لكنه يخص هذا اليوم فقط. غدا لن يعني شيئاً، فالأهم هو الأداء والروح القتالية التي شاهدناها، لأنها الأساس الذي نبني عليه كل شيء. أحياناً نلعب بالكرة وأحياناً بدونها، لكن طالما الروح موجودة، يمكننا الانتصار في أي مباراة".

وأوضح أموريم أن الفريق احتاج إلى بعض اللحظات الحاسمة لزرع الإيمان بإمكانية الفوز داخل نفوس اللاعبين: "كنا بحاجة لتسجيل الهدف الأول، وبعض تصديات حارسنا، وحتى الكرة التي اصطدمت بالقائم. بعد تلك اللحظات بدأ اللاعبون يصدقون أن الفوز ممكن، وظهر ذلك في كل هجمة مرتدة وكل استحواذ صغير على الكرة".

وعن رؤيته للمرحلة القادمة، قال أموريم بعقلية واقعية: "سأستمتع بهذا الفوز الليلة، لكنني قلق من مباراة برايتون المقبلة. ما زلت أتعلم هنا، لدي عام واحد فقط من الخبرة، وأعرف أن التركيز على المستقبل أهم من أي فرحة مؤقتة".

ورد المدرب على الانتقادات التي طالت قراراته الفنية قبل المباراة، خاصة إشراك هاري ماجواير وماتيوس كونيا، قائلاً: "كنت أتوقع هذه الانتقادات. اخترت ماجواير لخبرته وقدرته على التعامل مع الكرات الثابتة، وكونيا كان مفتاحاً مهماً في التحولات لأنه يتحرك كثيراً بعيداً عن قلبي دفاع الخصم، ما يمنحنا مساحة للهجوم. وجودهما أعطى باقي اللاعبين الثقة التي كنا بحاجة إليها".

كما تحدث عن الخطة الدفاعية التي واجه بها ليفربول قائلاً: "اعتمدنا على التمركز المنخفض في البداية لإغلاق المساحات، لأننا نعرف أن جماهير أنفيلد تتذمر سريعا عندما يتأخر فريقها في التسجيل. حاولنا استغلال هذا العامل النفسي، لكننا احتجنا في النهاية إلى مزيد من الاستحواذ لتهدئة الإيقاع ومساندة اللاعبين المرهقين".

وختم أموريم حديثه قائلاً: "الفوز منحنا دفعة معنوية كبيرة وسيسعد جماهيرنا بعد النتائج المخيبة الأخيرة أمام جريمسبي وبرينتفورد. نحن في بداية طريق جديد، والانتصار خطوة إيجابية، لكنه أصبح من الماضي الآن. المهم هو أن نواصل التطور ونحافظ على هذه الروح في المباريات المقبلة".

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

السيد البدوي

الطرق الصوفية: أحمد البدوي إمام قطب عارف من آل البيت.. والطعن في نسبه أو ولايته محرّم شرعًا

زكاة الزروع

هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح

الزكاة

هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

