وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
رياضة

إعلامي يهاجم اتحاد التنس: أشبه بـ الوسية

أحمد عبد الباسط
أحمد عبد الباسط
باسنتي ناجي

هاجم الإعلامي أحمد عبد الباسط اتحاد التنس بعد الانتقادات التي أثيرت مؤخرا بشأن الطبيب المعالج للفريق.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من يومين اتكلمت على إنه اتحاد التنس أشبه بـ "الوسية" النهاردة عمر عصر طالع في الكورة مع فايق وبيفضح البلاوي المستخبية في اتحاد التنس.


وطبعا دي الأسباب الحقيقة اللي اللعيبة بتدور على بلاد تانية علشان تلعب بـ اسمها.


يا دكتور أشرف صبحي، تطفيش اللاعبين بيتم من المجاملات والعك اللي بيحصل ، والبيانات اللي بتطلع دي "مرهم موضعي" وحضرتك لازم تشوف البلاوي دي وتحقق فيها.


وعلى فكرة معظم المنتخبات بتسافر من غير طبيب ومدربين لياقة لأن كشوف السفر بتكون عائلية وراجعوا كشوف الأوليمبياد الأخير".

وخرج عمر عصر، نجم منتخب مصر لتنس الطاولة عن صمته، كاشفًا تفاصيل مثيرة بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين محمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد المصري للعبة، خلال بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وقال عمر عصر في مداخلة هاتفية ببرنامج الكورة مع فايق: «الحمد لله إن البطولة دي من 21 سنة مصر لم تفز بكل الميداليات في بطولة إفريقيا، وأشكر زملائي على المجهود الكبير اللي قدموه».

وتابع:«امبارح اتكلمت مع كابتن أشرف، رئيس اتحاد التنس، وقلت له إن عندي مزق، النهاردة الكباتن المسؤولين عن اللعب قالولي ألعب حتى لو ماتش واحد، مع إننا أصلًا ماعندناش لا دكتور ولا مدرب لياقة».

وأضاف:«النهاردة وإحنا بنقرا الفاتحة قبل الماتش، محمود أشرف مرضيش ييجي يقرا معانا، وكان قاعد حاطط رجل على رجل، وكمان الفريق كله كان بيشجعني بحماس، وهو قاعد بنفس الوضع ماسك الموبايل، وده تصرف مش طبيعي».

وواصل:«وأنا بسلم على كل اللاعبين والجهاز، مديت إيدي أسلم عليه، لقيته قام ومشي، واتصدمت من رد فعله، نزلت ألعب الماتش، لقيته رجع وقاعد تاني بنفس الطريقة، فقولت لهم: «مش هينفع نلعب كده»، وبعدها قلت: «أنا مش هلعب».

أحمد عبد الباسط الاهلي الزمالك

