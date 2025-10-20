نهاية 2026.. لابورتا يحدد موعد تكريم ميسي رسميا

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن الموعد المنتظر لتكريم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكداً أن الحدث سيقام بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" بعد انتهاء أعمال التطوير الجارية حالياً.

وكان رحيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بمثابة صدمة كبيرة لعشاق النادي، بعدما انتهى عقده دون التوصل إلى اتفاق جديد بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بالإدارة آنذاك.

ورغم الوعود السابقة التي أطلقها لابورتا بشأن بقاء ميسي، إلا أن عدم تمكن النادي من تجديد عقده دفع النجم الأرجنتيني للرحيل مجانًا إلى باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتحدث لابورتا في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية قائلًا: "ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ، ونحن نتطلع لتكريمه بالشكل الذي يليق بمسيرته. كما قلت سابقًا، نخطط لإقامة هذا التكريم عند عودتنا إلى ملعب كامب نو، ومن المتوقع أن يكون ذلك في نهاية عام 2026. الجميع في النادي ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر".