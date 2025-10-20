قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية لبحث التعاون
وزير الخارجية الفرنسي: يجب إيصال كميات كبيرة من المساعدات لغزة
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
بطل الدوري عن جدارة واستحقاق.. خالد طلعت ينشر إنجازات بيراميدز

باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت انجازات نادي بيراميدز خلال العامين الماضيين.

وكتب خالد طلعت عبر  صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ":بيراميدز خلال أقل من عامين

- بطل كأس مصر
- بطل دوري الابطال
- بطل نصف العالم
- بطل السوبر الافريقي
- بطل الدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق (في حال تطبيق اللائحة وخصم 3 نقاط من الأهلي بسبب انسحابه أمام الزمالك)".

وكان قد علق المعتصم سالم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي وكذلك مستقبل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، بعد تألق مع الفريق في الآوان الأخيرة.

وقال المعتصم سالم في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: «سعداء جدًا بالتتويج بالسوبر الإفريقي وهذا جاء بعد عمل جاد وشاق، وأغلقنا ملف البطولة ونركز حاليًا على المباراة المقبلة في الدوري أمام فاركو».

وأضاف: «نعاني بشكل كبير من تلاحم المباريات، ولدينا مواجهة بعد 48 ساعة في الدوري أمام فاركو، ثم مباراة التأمين الإثيوبي في دوري الأبطال ولن تلعب في إثيوبيا ولكن لا نعلم أين ستقام حتى الآن».

وواصل: «ثم مباراة الإياب أمام التأمين ثم السوبر المصري، وبعدها نطير لقطر لخوض بطولة كأس إنتركونتيننتال».

وأضاف: «لدينا مشكلة حاليًا، وهي بطولة كأس العرب والتي ستكون في مطلع ديسمبر وهناك 6 لاعبين من بيراميدز مع المنتخب وسنخوض بطولة كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر ولا نعلم كيف سيتم التنسيق في هذا الأمر حتى الآن».

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني الثاني 3 مباريات في دور المجموعات بكأس العرب أيام «2-6-9» من شهر ديسمبر، بينما يخوض بيراميدز مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 13 من شهر نفسه.

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

