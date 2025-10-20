هاني سعيد يكشف مفاجأة يورتشيتش بشأن رمضان صبحي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن مفاجأة الكرواتي يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن رمضان صبحي، جناح الفريق.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس2»: «يورتشيتش، مش شايف رمضان صبحي، ناحية الشمال، هو شايف إن رمضان صبحي أفضل مركز ليه رقم 10».

وأضاف: «لذلك طلب يورتشيتش، التعاقد مع جناح أيسر بعد رحيل إبراهيم عادل، لنادي الجزيرة الإماراتي».

وأوضح: «يوروتشيشتش بالنسباله رمضان، ممكن يلاعبه ناحية الشمال لو في نقص في هذا المركز، المدرب له مواصفات معينة في اللاعب الذي يلعب ناحية الطرف مش موجودة في رمضان، هو شايف إن رمضان، حركته مش زي إبراهيم عادل، في أنه يعدي واحد على واحد، لأنه أتقل شوية».

وأتم: هو شايف إن رمضان، أفضل في وسط الملعب، لأنه بيعرف يمسك كورة وبيعرف يطلع زمايله وممكن يصنع أهداف، لذلك يرى أنه الأنسب في هذا المركز«.



