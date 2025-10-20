تفاصيل أزمة حازم إمام في الزمالك.. قلبه مع ابنه المريض

تحدث الإعلامي محمد طارق أضا، عن الأزمة النفسية التي يمر بها حازم إمام المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في الفترة الأخيرة، كاشفًا عن تفاصيل إنسانية مؤلمة يواجهها مؤخرًا.

قال أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد: «حازم إمام عنده تفاصيل مؤلمة له هو، عنده مولود بيعاني من مرض يخلي أي أب يتعب ويعاني، وده مأثر عليه نفسيًا جدًا، لأنه طول الوقت دماغه وقلبه مع ابنه، وده حقه الطبيعي كأب».

وأضاف: «إحنا بنقول لحازم من هنا قلبنا معاك، وألف سلامة على ابنك، وإن شاء الله تقوموا من الأزمة دي بألف خير وتطمن عليه في أقرب وقت».

وأشار أضا، إلى أن إمام يواجه ضغطًا كبيرًا في هذه الفترة، موضحًا أنه يحاول الهروب من الحالة النفسية الصعبة من خلال المشاركة في الجهاز الفني للزمالك لكنه لم يجد الدعم الكافي من فيريرا.

وأوضح أضا: «هو عليه ضغط كبير جدًا، بيحاول يطلع الطاقة السلبية في التمرين، لكن للأسف ما لقاش ده في شغله بسبب تجاهل المدرب يانيك فيريرا له تمامًا، وده خلاه يحس إنه مالوش دور داخل الفريق، خصوصًا مع الأزمة اللي بيمر بيها بسبب ابنه، فقرر يبتعد شوية».

واختتم حديثه قائلًا: «حازم إمام في موقف صعب إنسانيًا ونفسيًا، ونتمنى من الجميع في النادي الوقوف بجانبه وتقديم الدعم له في هذه الفترة الحرجة».