رياضة

حازم إمام يتقدم باستقالته من منصبه في الزمالك .. تفاصيل

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن استقالة حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا.
  
وكتب أحمد عبد الباسط، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا ، تقدم باستقالته من منصبه وتم قبول الاستقالة".

يذكر أن يعقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي ، سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.

