أحمد دويدار يعلق على سداسية الزمالك أمس..تفاصيل

علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، علي سداسية الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد دويدار عبر صفحته علي فيسبوك:"صباح الخير الزمالك كسب 6 امبارح ودي حاجة كويسة جدا وفي مكاسب كتيير في الماتش لكن لحظة من فضلك علي رأي استاذي المحترم محمد سيف ده الطبيعي احنا بنلاعب فريق من الصومال مع احترامي لدولة الصومال الشقيقه بلاش الأفوره لو سمحت ويومكم ابيض وفل ".

وكان قد نجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ونجح خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف قبل أن ينهي الزمالك المباراة بالفوز بسداسية.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.