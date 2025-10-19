بعد الشائعات.. أحمد حسن يعلن جاهزية نجم الزمالك للإياب أمام ديكيداها

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق "عن جاهزية بنتايك لمباراة الزمالك أمام ديكيداها.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"

محمود بنتايك سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي.



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأحرز خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف.