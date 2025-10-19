قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية.. درع الوعي في معركة الوطن
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد الشائعات.. أحمد حسن يعلن جاهزية نجم الزمالك للإياب أمام ديكيداها

احمد حسن
احمد حسن
منار نور

كشف احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق "عن جاهزية بنتايك لمباراة الزمالك أمام ديكيداها.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" 
محمود بنتايك سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي.


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة  22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وأحرز خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف.

احمد حسن الاهلي الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

تماثيل مقلدة.. القبض على عصابة تنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية بالقاهرة

تماثيل مقلدة.. ضبط عصابة متخصصة بالنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية

إصابة سيدة فى مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية

إصابة سيدة فى مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية

تجارة عملة

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

