شاهد| إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتجسد توازنا فريدا بين الأداء الكهربائي المتقدم والتصميم الانسيابي المستقبلي.

إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

مواصفات إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

زودت سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها خطوط انسيابية تمنح السيارة مظهر أنيق يدل على الفخامة الهادئة، وبها إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED وبها لمسة عصرية تعزز من هوية التصميم.

بالاضافة إلى أن سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 بها مقاعد مكسوة بجلد Nappa الطبيعي عالي الجودة مكون من 10 طبقات، وبها نظام 5A-class cabin الذي يستخدم مواد مستدامة ومنتقاة بعناية للحفاظ على جودة الهواء داخل السيارة.

محرك إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

تستمد سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي يولد قوة 353 كيلوواط، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وبها نظام التحكم الذكي IAS + CDC الذي يقدم أكثر من 30 وضعية راحة مختلفة حسب ظروف القيادة والطريق.

ويمكن لسيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 أن تقوم بقطع مدى يتجاوز 1300 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية.

ويوجد بـ سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 أيضا نظام IAS ، وCDC الذي يتيح للسائق ضبط نظام التعليق إلكترونياً للحصول على تجربة قيادة مصممة حسب الرغبة، سواء في الطرق السريعة أو داخل المدينة أو أثناء القيادة الرياضية.

تاريخ شركة إكسيد في صناعة السيارات

تاريخ شركة إكسيد يبدأ عام 2017 كعلامة تجارية صينية فاخرة تابعة لشركة شيري، وقد هدفت إلى دمج التصميم الأوروبي المتميز مع التكنولوجيا الصينية المتقدمة.

وقدمت الشركة أولى سياراتها في معرض بكين للسيارات عام 2017، وتم إطلاق أول سيارة إنتاجية لها وهي إكسيد TXL، في مارس من عام 2019، وتوسعت العلامة التجارية وأطلقت العديد من الطرازات الجديدة، بما في ذلك سيارة الدفع الرباعي الرياضية VX في عام 2020، وشاركت في معارض سيارات عالمية.