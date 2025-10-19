قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
شاهد| إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026
إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتجسد توازنا فريدا بين الأداء الكهربائي المتقدم والتصميم الانسيابي المستقبلي.

 إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

مواصفات إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

زودت سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 بالعديد من المميزات، من ضمنها خطوط انسيابية تمنح السيارة مظهر أنيق يدل على الفخامة الهادئة، وبها إضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED وبها لمسة عصرية تعزز من هوية التصميم.

 إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

بالاضافة إلى أن سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 بها مقاعد مكسوة بجلد Nappa الطبيعي عالي الجودة مكون من 10 طبقات، وبها نظام 5A-class cabin الذي يستخدم مواد مستدامة ومنتقاة بعناية للحفاظ على جودة الهواء داخل السيارة.

محرك إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

تستمد سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي يولد قوة 353 كيلوواط، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وبها نظام التحكم الذكي IAS + CDC الذي يقدم أكثر من 30 وضعية راحة مختلفة حسب ظروف القيادة والطريق.

 إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

ويمكن لسيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 أن تقوم بقطع مدى يتجاوز 1300 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية.

 إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

ويوجد بـ سيارة إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 أيضا نظام IAS ، وCDC الذي يتيح للسائق ضبط نظام التعليق إلكترونياً للحصول على تجربة قيادة مصممة حسب الرغبة، سواء في الطرق السريعة أو داخل المدينة أو أثناء القيادة الرياضية.

تاريخ شركة إكسيد في صناعة السيارات

تاريخ شركة إكسيد يبدأ عام 2017 كعلامة تجارية صينية فاخرة تابعة لشركة شيري، وقد هدفت إلى دمج التصميم الأوروبي المتميز مع التكنولوجيا الصينية المتقدمة.

 إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026

وقدمت الشركة أولى سياراتها في معرض بكين للسيارات عام 2017، وتم إطلاق أول سيارة إنتاجية لها وهي إكسيد TXL، في مارس من عام 2019، وتوسعت العلامة التجارية وأطلقت العديد من الطرازات الجديدة، بما في ذلك سيارة الدفع الرباعي الرياضية VX في عام 2020، وشاركت في معارض سيارات عالمية. 

السيارات السيدان الفاخرة شركة إكسيد إكسيد إكسلانتيكس ES موديل 2026 إكسلانتيكس ES موديل 2026 مواصفات إكسيد إكسلانتيكس ES محرك إكسيد إكسلانتيكس ES السيارات السيدان

