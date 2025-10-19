لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد المواقف

تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من مواقف سيارات الأجرة، ومنها مجمع مواقف دسوق، بحضور جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة؛ لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل نقل الركاب، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المعلنة حفاظًا على حقوق المواطنين.

جاءت هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

في سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالسيارات، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل مبالغ إضافية، موجهًا باتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات

كما شدد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مع تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة.

وأشار إلى تكليف مدير مشروع المواقف ورؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع المرور للتواجد الميداني ومتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع الشكاوى.

أرقام شكاوى المواطنين

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين عدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، مؤكدًا أن جميع القنوات مفتوحة لاستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة.