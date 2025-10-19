الزمالك يبدأ البحث عن بديل لحازم إمام بالجهاز الفني لفريق الكرة

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك، في البحث عن بديل لحازم إمام بتعيينه في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك عقب استقالة حازم إمام من منصبه مؤخرًا.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، طرحت عدة أسماء على مائدة النقاش داخل المجلس، في مقدمتها محمود فتح الله، مدافع الزمالك السابق، وأحمد سمير، إلى جانب انضمام أسماء جديدة لقائمة الترشيحات، مثل علاء عبد الغني، وأحمد عبد الرؤوف، وهما من أبناء النادي الذين سبق لهم العمل في الجهاز الفني من قبل.

ولا يزال الملف قيد الدراسة والمشاورات، في ظل وجود اتجاه داخل المجلس لتأجيل حسم اسم المساعد المصري في المرحلة الحالية حتى تتضح الرؤية الفنية بشكل كامل.