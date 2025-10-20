تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، كواليس استقالة حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من منصبه في الجهاز الفني الذي يقوده البلجيكي يانيك فيريرا، في الفترة الحالية.

قال أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جون إدوارد المدير الرياضي ناقش الأمر مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وتم قبول الاستقالة، مشيرًا إلى أن حسين لبيب رئيس الزمالك سيعقد جلسة مع جون إدوارد سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون لفيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.

وأوضح أن مصدر من داخل نادي الزمالك، كشف في وقتٍ سابق، عن غضب حازم إمام بسبب تجاهله داخل الجهاز وتقليص دوره بالإضافة لأزماته المستمرة مع المدرب يانيك فيريرا، مضيفًا أن مسؤولي النادي وحازم إمام تكتموا على الأمر في الفترة الماضية وكان الحديث عن غيابه بسبب إصابته بنزلة برد، والخوف من انضمامه للمعسكر لعدم نقل العدوى إلى باقي أفراد الفريق.

وأضاف أن بعض الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك وقطاع الكرة تطالب بعدم التعجل في ضم مدرب مصري جديد بعد تقديم حازم إمام استقالته من الجهاز الفني، متابعًا هذه الأصوات مبررها عدم التعجل حتى لا يحدث أي أزمات مع المدرب من جديد في الفترة المقبلة ويكون هناك تغيير جديد، لذلك من الأفضل التريث مؤقتًا حتى الانتهاء من مباريات السوبر على أقل تقدير.

وتابع أضا، أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي ظهرت فيه عدد من الأسماء التي تم ترشيحها من مدربين سابقين لتكون موجودة مع الفريق الأبيض ضمن الجهاز الفني الحالي بقيادة يانيك فيريرا، إذ تشهد قائمة المرشحين كل من محمود فتح الله وأحمد سمير وعلاء عبد الغني وأحمد عبد الرؤوف وأمير عزمي مجاهد.