خالد الغندور يكشف سبب استقالة حازم إمام والمرشح الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور سبب استقالة حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا .



وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حازم إمام حس بتهميش داخل منظومة الكرة وحس إن مالهوش دور داخل الجهاز الفني عشان كده فضّل يبعد عن النادي وقدم استقالته، ومحمود فتح الله أبرز المرشحين لخلافته لكن لحد دلوقتي ماحصلش استقرار على اسم



كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط استقالة حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا.



وكتب أحمد عبد الباسط ؛"حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا تقدم باستقالته من منصبه وتم قبول الاستقالة".

ويذكر أن يعقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.