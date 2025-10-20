قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
خالد الغندور: توروب يتمسك بجهازه.. والأهلي يحسم موقف أمير عبد الحميد غدا
باولو: لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد أمام ديكيداها
رياضة

خالد الغندور يكشف سبب استقالة حازم إمام والمرشح الجديد

الغندور
الغندور
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور سبب استقالة حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا .


وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"حازم إمام حس بتهميش داخل منظومة الكرة وحس إن مالهوش دور داخل الجهاز الفني عشان كده فضّل يبعد عن النادي وقدم استقالته، ومحمود فتح الله أبرز المرشحين لخلافته لكن لحد دلوقتي ماحصلش استقرار على اسم


كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط استقالة حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا.
  
وكتب أحمد عبد الباسط ؛"حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا تقدم باستقالته من منصبه وتم قبول الاستقالة".

ويذكر أن يعقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي سيتم خلالها حسم هوية المدرب الجديد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا، بعد مناقشة كافة الأمور مع المدير الفني.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور استقالة حازم إمام حازم إمام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك للبلجيكي يانيك فيريرا

