الغندور: من كل قلبي أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي في مباراته النهائية لكأس العالم أمام الأرجنتين

دعم الإعلامي خالد الغندور المنتخب المغربي في مباراته النهائية لكأس العالم امام الأرجنتين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد الغندور :"من كل قلبي اتمني التوفيق للمنتخب المغربي في مباراته النهائية لكأس العالم امام الأرجنتين و يفرح الشعب المغربي و العربي بأول كأس عالم في التاريخ قولوا يا رب ".



تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى ملعب النهائي في تشيلي، حيث يلتقي المنتخبان المغربي والأرجنتيني في مواجهة نارية مرتقبة ضمن نهائي بطولة كأس العالم للشباب، في حدث تاريخي يُعد الأكبر في مسيرة كرة القدم المغربية على مستوى الفئات السنية.

ويخوض المنتخب المغربي اللقاء الحاسم بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة العربية والإفريقية، بتأهله لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للشباب، عقب فوز درامي على فرنسا بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.