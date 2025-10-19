خالد الغندور: السنغال تعتذر عن عدم مواجهة مصر وديا.. وحسام حسن يرفض اللعب أمام كاب فيردي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كان قد طلب من اتحاد الكرة مواجهة منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا مثل السنغال بدورة الإمارات الودية، وفي البداية حصلت شركة التسويق على موافقة السنغال، لكن الاتحاد السنغالي رفض إتمام الاتفاق خلال الأيام الأخيرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسام حسن كان طلب أيضًا مواجهة الكاميرون في معسكر نوفمبر لكن الكاميرون لديها أزمة في النتائج وستخوض ملحق من أجل التأهل لكأس العالم ٢٠٢٦، وتم الاتفاق مع كاب فيردي".

وأضاف:" حسام حسن رفض خوض المباراة الأولى في الإمارات أمام كاب فيردي لأن منتخب مصر لعب أمامها مرتين في تصفيات أمم أفريقيا، وطلب مواجهة أوزباكستان وإيران".



واختتم:" اتحاد الكرة أبلغ حسام حسن بخوض مباراة ودية أمام نيجيريا في القاهرة قبل السفر إلى المغرب لخوض أمم أفريقيا".