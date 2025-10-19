خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حازم إمام تقدّم باستقالته رسميًا من الجهاز الفني لنادي الزمالك؛ بعد شعوره بالتهميش داخل المنظومة، وابتعاده عن المشاركة الفعلية في القرارات الفنية الخاصة بالفريق الأول، كما يرى أنه أصبح رقم 3 بعد محمد علاء؛ بحكم أن الأخير يُترجم بشكل جيد للمدرب.

وأضاف الغندور، خلال برامجه ستاد المحور: الأنباء تشير إلى أن حازم إمام كان يرى أن دوره تقلّص بشكل واضح منذ فترة، خاصة بعد تزايد نفوذ بعض أفراد الجهاز، وعدم استشارته في الملفات الفنية المهمة؛ ما دفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل بهدوء دون إثارة أزمة.

وأشر إلى أن إدارة الزمالك من جانبها، بدأت التحرك بالفعل؛ لاختيار بديل سريع، للحفاظ على استقرار الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، وتبرز بقوة ترشيحات عودة محمود فتح الله لتولي المنصب الشاغر، في ظل العلاقة الجيدة التي تربطه بالإدارة والجهاز الفني الحالي.

ولفت إلى أن موقف الزمالك ما زال في مرحلة التقييم، والاتجاه الأقرب هو الإعلان عن البديل، لكن حتى الآن لا يوجد اسم مطروح بقوة لدى الإدارة خلال الساعات المقبلة؛ لضمان استقرار الفريق قبل مواجهة السوبر المصري.