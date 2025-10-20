بشير التابعي: بيزيرا لم يملأ فراغ زيزو في الزمالك

قال بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، إن التقييم النهائي لأداء المحترف البرازيلي خوان بيزيرا داخل الفريق ما زال مبكرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بقدرات جيدة لكن لم يُظهر كامل إمكانياته بعد بسبب احتياجه للانسجام والدعم.

مقارنة بيزيرا برحيل أحمد سيد زيزو

أكد التابعي أن الحديث عن تعويض بيزيرا لرحيل أحمد مصطفى “زيزو” غير دقيق في هذه المرحلة. وأشار إلى أن زيزو كان أحد أبرز العناصر الهجومية في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن سد هذا الفراغ يحتاج إلى وقت وظروف فنية مناسبة.

وقال التابعي في تصريحاته عبر برنامج “نمبر وان” مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: “لسه بدري على الحكم على مستوى بيزيرا، هو لاعب مؤثر وجيد، لكن حتى الآن لم يعوض غياب زيزو في الزمالك”.



الحاجة إلى دعم من زملائه

تحدث التابعي عن ضرورة وجود عناصر مساعدة لبيزيرا داخل الملعب، موضحًا أن أي لاعب جديد يحتاج إلى توليفة مناسبة ليظهر بشكل مميز.

وأضاف: “بيزيرا هيبان أكتر لما يكون حواليه لاعيبة تساعده وتفهم طريقته في اللعب، وده جزء من مسؤولية الجهاز الفني وزملائه في الفريق”.

مميزات المدرسة البرازيلية

تطرق التابعي إلى خصائص اللاعبين البرازيليين، مشيرًا إلى أن قصر القامة ليس عائقًا أمام الإبداع داخل الملعب. وأوضح أن كثيرًا من نجوم البرازيل تميزوا رغم بنيتهم البدنية المتوسطة.

وقال: “معظم اللاعبين البرازيليين الكبار قصار القامة لكن عندهم مهارة وسرعة، وده ممكن يظهر مع الزمالك لما الظروف تتظبط حوالي بيزيرا”.

رسالة لجماهير الزمالك

اختتم التابعي حديثه بنصيحة للجمهور بعدم التعجل في الحكم على بيزيرا، مشددًا على أهمية منحه الوقت الكافي للتأقلم وإثبات ذاته.

وأشار إلى أن التسرع في المقارنات قد يؤثر سلبًا على أي لاعب جديد، خاصة عند قدومه في مرحلة انتقالية بعد رحيل نجم كبير مثل زيزو.



