خالد الغندور: اجتماع مرتقب في الزمالك لحسم ملف المدرب المساعد.. المجلس يرحب بفتح الله وجون إدوار يعترض

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أكد أن حتى اللحظة لم يتم عقد أي اجتماع رسمي أو صدور إخطار يتعلق بملف المدرب المساعد بعد استقالة حازم إمام .

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المصدر شدد على أن مجلس الإدارة يرحب بانضمام محمود فتح الله للجهاز الفني، في الوقت الذي لا يُبدي فيه جون إدوارد المدير الرياضي أي ترحيب بوجود فتح الله في المنصب المقترح".

واختتم:" المصدر أكد أن هناك نية لعقد اجتماع رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة عدد من البنود الإدارية، على رأسها ملف مستحقات اللاعبين الأجانب والأزمات المالية الحالية".