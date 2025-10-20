قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
رياضة

بيراميدز يواجه أزمة بعد التتويج بالسوبر الافريقي

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

علق المعتصم سالم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي وكذلك مستقبل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، بعد تألق مع الفريق في الآوان الأخيرة.

وقال المعتصم سالم في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: «سعداء جدًا بالتتويج بالسوبر الإفريقي وهذا جاء بعد عمل جاد وشاق، وأغلقنا ملف البطولة ونركز حاليًا على المباراة المقبلة في الدوري أمام فاركو».

وأضاف: «نعاني بشكل كبير من تلاحم المباريات، ولدينا مواجهة بعد 48 ساعة في الدوري أمام فاركو، ثم مباراة التأمين الإثيوبي في دوري الأبطال ولن تلعب في إثيوبيا ولكن لا نعلم أين ستقام حتى الآن».

وواصل: «ثم مباراة الإياب أمام التأمين ثم السوبر المصري، وبعدها نطير لقطر لخوض بطولة كأس إنتركونتيننتال».

وأضاف: «لدينا مشكلة حاليًا، وهي بطولة كأس العرب والتي ستكون في مطلع ديسمبر وهناك 6 لاعبين من بيراميدز مع المنتخب وسنخوض بطولة كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر ولا نعلم كيف سيتم التنسيق في هذا الأمر حتى الآن».

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني الثاني 3 مباريات في دور المجموعات بكأس العرب أيام «2-6-9» من شهر ديسمبر، بينما يخوض بيراميدز مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 13 من شهر نفسه.



 

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

