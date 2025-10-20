قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد

حمادة خطاب

أجرى الفريق مهندس كامل  الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي، وذلك في المسافة من مدينة الأثاث بكم 43 حتى  حدود الدقهلية بكم 107بطول 64كم.

رافق الوزير في جولته ، كلا من: اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري ، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس على عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية ، والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات والدعم الفني ، والمهندس محمد أبوسريع العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل العامة للإنشاءات والطرق.

ويتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة  6 حارات بكل اتجاه، منها 3 حارات  للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم بعد نهو طريق الشاحنات ، ليتم نقل الحركة المرورية على طريق الشاحنات فور الانتهاء من الرصف الخرساني، كما تم متابعة التقدم في أعمال إنشاء وتنفيذ عدد 18كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة في هذه المسافة.

كما تم خلال الجولة استعراض ماقامت تنفيذه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الطريق، بدءاً من بورسعيد حتى السلوم حيث تم نهو رفع كفاءة الطريق بدءا من مدينة جمصة كم (۸۰) حتى مدينة البرلس( كم ۱۳۰ )، ونهو رفع كفاءة المسافة من مدينة الإسكندرية حتى مدينة مطروح، وجاري إنشاء طريق شاحنات خرساني بدءا من مدينة دمياط (كم 50حتى كراكة الرمال السوداء  (كم ۱۳۲) بالإضافة إلى أنه جاري رفع كفاءة المسافة من مدينة مطروح الي مدينة السلوم بطول ٢٤٠كم ، وجاري تنفيذ أعمال توسعة طريق مطروح / السلوم بطول ٢٤٠ كم.  

كما تابع الوزير، مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنصورة بطول 73  كم وبعرض 4 حارات  رئيسية وطريق خدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المسافة من تقاطع   الطريق مع الطريق الدائري الإقليمي ببنها وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى قرية ميت العز بطول 18 كم وتفقد الوزير مواقع   العمل في المسافة من ميت العز حتى دقادوس بطول 15 كم متابعا معدلات تنفيذ  الطرق والأعمال الصناعية حيث تشتمل هذه المسافة على عدد 8كباري (ميت العز- صهرجت - المعصرة - ميت غمر  - ميت ناجي - كفر النعيم - الصافورية - دقادوس) حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى صهرجت وبلغت نسبة تنفيذ كوبري ميت العز 85% ويتقدم العمل في الكباري الأخرى وأعمال الطرق.

ووجه الوزير ، بتكثيف الاعمال لسرعة الانجاز  مع مراعاة تنفيذ كافة الأعمال طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة، وطبقا لمعايير الجودة العالمية والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي و الاهتمام بالعلامات الإرشادية  ووضع مخطط للإستغلال الامثل للمناطق أسفل الكباري والمحافظة على حرم الطريق  كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي للمسافات من دقادوس حتى اجا بطول 22 ومن اجا حتى المنصورة بطول 18 كم

ويأتي أهمية تنفيذ هذا المشروع كأحد المكونات الرئيسية للمحور  الطولي المروري الذي تنفذه وزارة النقل من بنها ، حتى دمياط  لربط طريق  القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم  لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر  6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية  وكفر الشيخ ودمياط) وحيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط  

كما  تابع الوزير استكمال أعمال تطوير رافد جمصة ، حيث يتم تنفيذ  ازدواج  عدد 3 كباري بالطريق وإنشاء دورانات سطحية للخلف أسفلها وهي كباري ( عمار والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% وكوبري دميرة والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%،   والذي تم فتحه امام حركة المرور و كوبري الروضة الذي بلغت نسبة تنفيذه 98%، بالإضافة إلى متابعة تقدم أعمال إنشاء محطتين للسيطرة الامنية والتحصيل على الطريق الاولى هي  "زيان"، حيث يتم تنفيذ توسعة للطريق الرئيسي بهذه المنطقة لانشاء المحطة المكونة من 7 حارات /اتجاه (3حارات للشاحنات و4حارات للمركبات) والثانية هي  شرنقاش".

واسترسل: يتم حاليا تنفيذ توسعة للطريق الرئيسي بمنطقة المحطة  لانشاء المحطة المكونة من6 حارات /اتجاه (2حارات للشاحنات و4حارات للمركبات)  ووجهنا بالاهتمام بأعمال تأمين سلامة الحركة المرورية على الطريق  واعادة تخطيط الطريق تزامنا مع الانتهاء من انشاء بوابتي السيطرة الامنية والتحصيل.

يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية ، التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا، وفي ضوء متابعة تنفيذ الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي ، من بورسعيد إلى السلوم بطول 800  كم،  لكونه الطريق الرئيسي الذي يربط الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط  (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية ابوقير -جرجوب  ) ويمر بـ 7 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية  ومطروح والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة. 

