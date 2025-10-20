سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

تزايدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مدى أمان سيارات MG الكهربائية بعد تكرار بلاغات عن أعطال مفاجئة في بعض الطرازات، ما أثار مخاوف من وجود مشكلات تقنية تتعلق بأنظمة التحكم والبرمجيات.

ورغم أن الشركة الصينية البريطانية تنفي وجود أي خلل مصنعي، إلا أن سلسلة من الحوادث في المملكة المتحدة البريطانية تضعها تحت المجهر مجددًا.

حادثة MG5.. السيارة التي "تحركت من تلقاء نفسها"

بدأ الجدل عندما نشر أحد مالكي سيارة MG5 في بريطانيا تجربته عبر صحيفة الجارديان، حيث ذكر أن سيارته خرجت عن السيطرة بعد شحنها في محطة على الطريق السريع.

وبحسب روايته، لم تستجب السيارة لأي أوامر، واضطر إلى طلب المساعدة من خدمة الطرق AA.

لكن أثناء محاولة أحد ضباط الشرطة التعامل مع الموقف، اندفعت السيارة فجأة للأمام بدلًا من الرجوع للخلف، مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة الدورية واستمرارها في الدوران بشكل غير طبيعي.

في النهاية، تمكن أحد الفنيين من إيقاف السيارة يدويًا، واعتبرتها AA غير آمنة للقيادة.

لاحقًا، تولت MG التحقيق في الحادث، لكن نتائجها أثارت الجدل مجددًا؛ إذ لم تعترف الشركة بوجود خلل داخلي، واعتبرت ما حدث “خطأ خارجيًا غير محدد”، رغم مطالبتها المالك بدفع 500 جنيه إسترليني إضافية قبل أن تتراجع لاحقًا وتلغي الفاتورة بعد تدخل الغارديان.

حادثة أخرى مع طراز MG ZS EV

القضية لم تكن الأولى من نوعها، فقبل عام واحد فقط، واجه أحد سائقي MG ZS EV في مدينة غلاسكو موقفًا مشابهًا عندما تعطلت سيارته أثناء سيرها بسرعة 30 ميلًا في الساعة.

اضطر السائق برايان موريسون (53 عامًا) للاتصال بالشرطة بعد أن علقت السيارة في وضع القيادة ولم يتمكن من إيقافها، فقام الضباط بتنفيذ عملية “توقف مدروس”، ووجهوه للقيادة نحو مؤخرة شاحنة الشرطة حتى تتوقف السيارة بالكامل.

قلق متزايد وتدقيق أكبر في السيارات الصينية

تأتي هذه الحوادث في وقت تتوسع فيه مبيعات MG بشكل كبير في الأسواق الأوروبية، خاصة في بريطانيا، بفضل أسعارها التنافسية وتصميمها العصري.

لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الوقائع تبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية من الشركات المصنعة، وسرعة الاستجابة عند الإبلاغ عن مشكلات تقنية، خصوصًا في السيارات الكهربائية التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة إلكترونية متطورة.

وقد تتطلب هذه الأحداث أيضًا تدخلاً رسميًا من الجهات التنظيمية لإجراء مراجعات مستقلة على أنظمة الأمان والبرمجيات، خصوصًا مع الارتفاع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية الصينية داخل أوروبا.