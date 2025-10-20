قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
عزة عاطف

تزايدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مدى أمان سيارات MG الكهربائية بعد تكرار بلاغات عن أعطال مفاجئة في بعض الطرازات، ما أثار مخاوف من وجود مشكلات تقنية تتعلق بأنظمة التحكم والبرمجيات. 

ورغم أن الشركة الصينية البريطانية تنفي وجود أي خلل مصنعي، إلا أن سلسلة من الحوادث في المملكة المتحدة البريطانية تضعها تحت المجهر مجددًا.

حادثة MG5.. السيارة التي "تحركت من تلقاء نفسها"

بدأ الجدل عندما نشر أحد مالكي سيارة MG5 في بريطانيا تجربته عبر صحيفة الجارديان، حيث ذكر أن سيارته خرجت عن السيطرة بعد شحنها في محطة على الطريق السريع.

وبحسب روايته، لم تستجب السيارة لأي أوامر، واضطر إلى طلب المساعدة من خدمة الطرق AA. 

لكن أثناء محاولة أحد ضباط الشرطة التعامل مع الموقف، اندفعت السيارة فجأة للأمام بدلًا من الرجوع للخلف، مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة الدورية واستمرارها في الدوران بشكل غير طبيعي.

في النهاية، تمكن أحد الفنيين من إيقاف السيارة يدويًا، واعتبرتها AA غير آمنة للقيادة.

لاحقًا، تولت MG التحقيق في الحادث، لكن نتائجها أثارت الجدل مجددًا؛ إذ لم تعترف الشركة بوجود خلل داخلي، واعتبرت ما حدث “خطأ خارجيًا غير محدد”، رغم مطالبتها المالك بدفع 500 جنيه إسترليني إضافية قبل أن تتراجع لاحقًا وتلغي الفاتورة بعد تدخل الغارديان.

حادثة أخرى مع طراز MG ZS EV

القضية لم تكن الأولى من نوعها، فقبل عام واحد فقط، واجه أحد سائقي MG ZS EV في مدينة غلاسكو موقفًا مشابهًا عندما تعطلت سيارته أثناء سيرها بسرعة 30 ميلًا في الساعة.

اضطر السائق برايان موريسون (53 عامًا) للاتصال بالشرطة بعد أن علقت السيارة في وضع القيادة ولم يتمكن من إيقافها، فقام الضباط بتنفيذ عملية “توقف مدروس”، ووجهوه للقيادة نحو مؤخرة شاحنة الشرطة حتى تتوقف السيارة بالكامل.

قلق متزايد وتدقيق أكبر في السيارات الصينية

تأتي هذه الحوادث في وقت تتوسع فيه مبيعات MG بشكل كبير في الأسواق الأوروبية، خاصة في بريطانيا، بفضل أسعارها التنافسية وتصميمها العصري.

لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الوقائع تبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية من الشركات المصنعة، وسرعة الاستجابة عند الإبلاغ عن مشكلات تقنية، خصوصًا في السيارات الكهربائية التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة إلكترونية متطورة.

وقد تتطلب هذه الأحداث أيضًا تدخلاً رسميًا من الجهات التنظيمية لإجراء مراجعات مستقلة على أنظمة الأمان والبرمجيات، خصوصًا مع الارتفاع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية الصينية داخل أوروبا.

إم جي زد إس إم جي إم جي 5 سيارات MG الكهربائية مشكلة تعطل MG5 أعطال MG ZS EV حوادث سيارات MG السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

الهيئة القومية

إشادة أوروبية بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تجارة عالمية

الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

جانب من الاجتماع

مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد