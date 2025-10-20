بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية

دعا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى توسيع خطة الحماية لتشمل جميع الجاليات الدينية، وذلك بعد تخصيص بريطانيا تمويلا كبيرا لتعزيز أمن الجالية اليهودية بعد هجوم مانشستر.



حيث أعربت الحكومة البريطانية، أنها تتابع بقلق الارتفاع الملحوظ في جرائم الكراهية ضد المسلمين خلال العام الماضي، وشددت على أن سلامة وأمن جميع المجتمعات في بريطانيا تظل أولوية قصوى لدى السلطات.

بريطانيا تخصص تمويلا للجالية اليهودية

جاءت تصريحات الحكومة ، في إطار إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن تخصيص تمويل طارئ يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم إجراءات حماية المعابد والمدارس التابعة للجالية اليهودية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيس "هيتون بارك العبري" في مدينة مانشستر قبل أسبوعين.



ويأتي هذا التمويل، استجابةً لارتفاع معدلات جرائم الكراهية على أساس الدين في البلاد، والتي كشفت الإحصاءات الأخيرة أنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع كون أفراد الجالية اليهودية "الأكثر استهدافًا" بين المجموعات الدينية المختلفة.

من جانبه، يشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية مثل هذه الخطوات لمواجهة التزايد الحالي في خطاب الكراهية على أساس الدين.

ويجدد التأكيد على أهمية توفير بيئة آمنة لممارسة الشعائر الدينية باعتباره ذلك حقٌّ أصيل تكفله القوانين والقيم الإنسانية على حدٍّ سواء.

كما يدعو المرصد إلى ضرورة توسيع خطة التمويل لتشمل دور العبادة لجميع الجاليات الدينية، بما في ذلك أفراد المجتمع المسلم الذين شهدوا في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية.