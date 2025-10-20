قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص على طريق أكتوبر
جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية
ويتكوف: قدمنا تعازينا لخليل الحية فى فقدان ابنه خلال قصف إسرائيل للدوحة
نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف
وزير الخارجية: نعمل على تحقيق هدنة إنسانية ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق
الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لـ«تنسيقية منظومة التأمين الصحي الشامل»
الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
وزير العدل الفرنسي: سرقة متحف اللوفر تظهر فشلنا
قذيفة مدفعية تصيب فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي.. صور
ضياء رشوان: نتنياهو لا يريد أن يمضي للأمام بشأن اتفاقية غزة
حكم مماطلة أحد الورثة في تقسيم الميراث.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر؟.. لجنة الفتوى تجيب

قيام الليل
قيام الليل
عبد الرحمن محمد

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن الأصل في صلاة الوتر أن تُؤدى في ختام صلاة الليل، استنادًا إلى ما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا". وأوضحت اللجنة أن هذا التوجيه النبوي يدل على أن الوتر هو ختام صلاة الليل، غير أن السنة جاءت أيضًا بما يثبت جواز الصلاة بعد الوتر لمن شاء.

وأضافت اللجنة أن الأحاديث الصحيحة بينت جواز صلاة الليل بعد الوتر، حيث روت السيدة عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس"، مما يدل على جواز الصلاة بعد أداء الوتر، وأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز وليس للمواظبة عليه.

وأشارت اللجنة إلى ما ورد في كتاب تحفة المحتاج، إذ جاء فيه: "يُستحب ألا يتعمد المسلم صلاةً بعد الوتر، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر وهو جالس فكانت لبيان الجواز، والأفضل أن يجعل آخر صلاة الليل وتراً".

كما نقلت اللجنة عن الإمام ابن حزم في كتاب المحلى قوله: "الوتر آخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وتراً آخر"، بينما أكد الإمام النووي في المجموع أن "من أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة في الليل جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر".

 وعلّق على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر بأنها كانت لبيان الجواز فقط.

وبيّنت اللجنة أن الأفضل للمسلم أن يحدد وقت وتره بحسب حاله، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".

فضل قيام الليل
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قيام الليل عبادة عظيمة حثّ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لما فيها من فضل وأجر كبير. واستشهدت الدار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني: "عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد".

وأضافت دار الإفتاء أن قيام الليل يمنح الإنسان فرصة للتقرب من الله تعالى والتعرض لنفحاته، مستدلة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر".


 

قيام الليل صلاة الوتر دار الإفتاء مجمع البحوث الإسلامية صلاة الليل فضل الوتر فضل قيام الليل لجنة الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ارشيفية

بمفك في رأسه.. مصرع طالب على يد زميله بالدقهلية

ترشيحاتنا

مؤسسة زاهي حواس

"معابد أبو سمبل.. ملحمة البشر والحجر " محاضرة لمؤسسة زاهى حواس

رسامة شمامسة جدد

تدشين أواني خدمة ورسامة شمامسة بقرية النجارين على يد الأنبا بقطر

صلوات سيامة قدس الأرشمندريت سيميون

سيامة رئيس أساقفة جديد على سيناء| صور

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

فيديو

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد