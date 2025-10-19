هل الصلاة صحيحة إذا نسيت عدد الركعات بسبب المرض؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال مريضة تعاني من مرض نفسي وتأخذ بعض الأدوية، والتي وضّحت أنها أحيانًا تنسى عدد الركعات أثناء الصلاة، متسائلة: "هل يقع عليّ ذنب؟ وهل يجب أن أعيد الصلاة كلها أم صلاتي صحيحة؟".

نسيان عدد الركعات في الصلاة بسبب المرض النفسي

وأوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج والمشقة عن كل مريض، أي أن كل إنسان يُعذر إذا لم يتمكن من أداء العبادة على الوجه الأكمل.

وقالت عضو الأزهر للفتوى إن المريضة التي تعاني من أمراض نفسية وتنسى أحيانًا عدد ركعات الصلاة، لا يقع عليها ذنب، وصلاتها صحيحة إن شاء الله.

وأضافت عضو الأزهر للفتوى أنه إذا وصل الأمر عند الشخص إلى حالة من الوسواس، واستشير الطبيب وتبين له أن الأمر وسواس، فلا يلزم تكرار الصلاة بشكل كامل، بل يكفي أداء ركعة كاملة تامة لضمان صحة الصلاة.

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى أن في حال كان النسيان عارضًا ويزول، يجب على الشخص أن يفعل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا قام إلى صلاته ولم يدرك عدد الركعات بالضبط، يقوم على الأقل بركعة كاملة تامة لضمان صحة صلاته.

علاج نسيان عدد الركعات في الصلاة

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن التوهان أو السهو في الصلاة أمر يعاني منه كثير من الناس، ولا يُعد حرامًا، لكنه يحتاج إلى تركيز واستعداد نفسي قبل الدخول في الصلاة.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، "كثير من الناس يأتون ويسألون فالأمر ليس حرامًا، لكنه ناتج عن شرود الذهن وورود أفكار تشغل المصلي أثناء الصلاة".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن علاج التوهان يبدأ من الاستعداد للصلاة، قائلًا: "لازم لما نيجي نصلي ما نشغلش نفسنا بأي حاجة، ونفصل عن الدنيا، لأن الصلاة دقائق معدودة، ولو ركزنا فيها بنية خالصة هنقدر نتجنب التوهان".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لو الإنسان تشتت ذهنه أثناء الصلاة، ثم عاد لوعيه ووجد نفسه لا يدري كم ركعة صلى، فعليه أن يبني على الأقل، يعني لو مش فاكر صلى ركعتين ولا ثلاثة، يبني على ركعتين ويسجد للسهو في نهاية الصلاة، لأن الأصل في الأمر هو عدم التيقن".

ونصح الدكتور علي فخر المصلين، قائلًا: "علينا أن ندرب أنفسنا على الخشوع، وإذا وردت فكرة أثناء الصلاة نحاول طردها فورًا، ونركز في صلاتنا، وبعد الانتهاء منها نفكر فيما نريد".