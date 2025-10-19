قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
ديني

هل الصلاة صحيحة إذا نسيت عدد الركعات بسبب المرض؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال مريضة تعاني من مرض نفسي وتأخذ بعض الأدوية، والتي وضّحت أنها أحيانًا تنسى عدد الركعات أثناء الصلاة، متسائلة: "هل يقع عليّ ذنب؟ وهل يجب أن أعيد الصلاة كلها أم صلاتي صحيحة؟".

نسيان عدد الركعات في الصلاة بسبب المرض النفسي

وأوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج والمشقة عن كل مريض، أي أن كل إنسان يُعذر إذا لم يتمكن من أداء العبادة على الوجه الأكمل.

وقالت عضو الأزهر للفتوى إن المريضة التي تعاني من أمراض نفسية وتنسى أحيانًا عدد ركعات الصلاة، لا يقع عليها ذنب، وصلاتها صحيحة إن شاء الله. 

وأضافت عضو الأزهر للفتوى أنه إذا وصل الأمر عند الشخص إلى حالة من الوسواس، واستشير الطبيب وتبين له أن الأمر وسواس، فلا يلزم تكرار الصلاة بشكل كامل، بل يكفي أداء ركعة كاملة تامة لضمان صحة الصلاة.

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى أن في حال كان النسيان عارضًا ويزول، يجب على الشخص أن يفعل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا قام إلى صلاته ولم يدرك عدد الركعات بالضبط، يقوم على الأقل بركعة كاملة تامة لضمان صحة صلاته.

علاج نسيان عدد الركعات في الصلاة

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن التوهان أو السهو في الصلاة أمر يعاني منه كثير من الناس، ولا يُعد حرامًا، لكنه يحتاج إلى تركيز واستعداد نفسي قبل الدخول في الصلاة.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، "كثير من الناس يأتون ويسألون فالأمر ليس حرامًا، لكنه ناتج عن شرود الذهن وورود أفكار تشغل المصلي أثناء الصلاة".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن علاج التوهان يبدأ من الاستعداد للصلاة، قائلًا: "لازم لما نيجي نصلي ما نشغلش نفسنا بأي حاجة، ونفصل عن الدنيا، لأن الصلاة دقائق معدودة، ولو ركزنا فيها بنية خالصة هنقدر نتجنب التوهان".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لو الإنسان تشتت ذهنه أثناء الصلاة، ثم عاد لوعيه ووجد نفسه لا يدري كم ركعة صلى، فعليه أن يبني على الأقل، يعني لو مش فاكر صلى ركعتين ولا ثلاثة، يبني على ركعتين ويسجد للسهو في نهاية الصلاة، لأن الأصل في الأمر هو عدم التيقن".

ونصح الدكتور علي فخر المصلين، قائلًا: "علينا أن ندرب أنفسنا على الخشوع، وإذا وردت فكرة أثناء الصلاة نحاول طردها فورًا، ونركز في صلاتنا، وبعد الانتهاء منها نفكر فيما نريد".

