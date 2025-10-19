قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد
يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم
حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة
فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن
القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته
بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "إنه كثيرًا ما يرى أثناء خطبة الجمعة بعض المصلين يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي على الموبايل، متسائلًا عن حكم ذلك؟".

حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الانشغال بأي شيء غير الصلاة أثناء خطبة الجمعة يعد خطأً، لأن خطبة الجمعة جزء من الصلاة، ويجب على المصلين الانتباه والاستماع لها. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن صلاة الجمعة تبدأ بركعتين تحية المسجد، ثم قراءة القرآن، وبعد ذلك يصعد الإمام للمنبر لإلقاء الخطبة، وعند بدء الخطبة يكون على المصلين الانشغال بها وعدم تشتيت أنفسهم بأي أمور أخرى مثل تصفح الهاتف أو الانشغال عن السماع والخشوع.

أمين الإفتاء يحذر من تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن من يفعل ذلك يجب أن يتوقف فورًا ويستغفر الله، مشيرًا إلى أن المحافظة على حضور خطبة الجمعة والانصات لها جزء من إتمام الصلاة واستحقاق الثواب، والله سبحانه وتعالى ينور بصيرة المصلين للالتزام بذلك.

حكم الكلام بين المصلين أثناء خطبة الجمعة

وفي السياق ذاته، كان الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إنه على من حضر صلاة الجمعة أن ينصت تمامًا للإمام أثناء الخطبة، مؤكداً أنه لا يجوز شرعًا الحديث أو الانشغال بأي أمر آخر خلال الخطبة، حتى وإن كان للتنبيه على الإنصات.

واستشهد عبد السميع في فتوى له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت»، مشيرًا إلى تفسير الإمام النووي لكلمة "لغوت"، بأنها تدل على الكلام الباطل الساقط الذي لا اعتبار له.

وأشار إلى أن من يتحدث أثناء خطبة الجمعة لا تبطل صلاته، لكنها لا تكون كاملة الثواب، مستندًا إلى قول الإمام ابن حجر في "فتح الباري": «ومن تكلم فلا جمعة له» أي لا جمعة له كاملة الأجر.

ونبّه الشيخ عبد السميع إلى أن الخطبة شُرعت لتعريف المسلمين بأمور دينهم وتذكيرهم بها، ولهذا يجب عليهم الإصغاء وعدم الانشغال، وعدم العبث باليد أو النظر أو التحدث، لأن كل ذلك يُنقص من الأجر والثواب المترتب على الصلاة.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: تكريم الرئيس السيسي لأبطال أكتوبر مشهد وطني عظيم يجسد الوفاء لتضحيات الأبطال

شائعات

أسامة السعيد: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعي

أحمد موسى

لو في الصحراء مش هيحصل كده.. أحمد موسى: اللي حصل في متحف اللوفر لا يُصدق

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد