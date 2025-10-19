قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية | رابط مباشر

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية
إيمان طلعت

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والتي عُقدت بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري الخارجية المنتشرة في محافظات الجمهورية وذلك وفق توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر. 

ويأتي اعتماد النتيجة تتويجاً لجهود آلاف الدارسين والقائمين على المنظومة التعليمية بالأروقة الأزهرية، التي تهدف إلى إحياء رسالة الأزهر الشريف العلمية والمنهجية الأصيلة.

اعتماد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية

وأفادت الإدارة العامة للجامع الأزهر أن الاختبارات، التي استمرت لمدة عشرين يوماً متتالية، قد شهدت إقبالاً ومشاركة واسعة، حيث أدى ١٥٠٠٠ دارسٍ ودارسة اختباراتهم في المستويات المختلفة لبرنامج رواق العلوم الشرعية والعربية بمختلف مراحله التمهيدية والمتوسطة والمتقدمة، التي تُدرّس فيها حزمة متكاملة من العلوم، تشمل الفقه وأصوله والحديث والتفسير واللغة العربية بفروعها المتنوعة كالنحو والصرف والبلاغة، وقد اتسمت عملية التصحيح والرصد بالدقة والشفافية التامة لضمان حصول كل دارسٍ على حقه، مما يعكس حرص الأزهر الشريف على جودة مخرجاته العلمية.

نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أهمية الدور الذي يلعبه رواق العلوم الشرعية والعربية في صون التراث الأزهري، مضيفًا: "إن الأروقة الأزهرية هي القلب النابض للحركة العلمية في الجامع الأزهر، وهي الحصن المنيع الذي يحفظ المنهج الأزهري المعتدل من التطرف والتشدد، ونحن فخورون بالجهود التي بذلها آلاف الدارسين للنهل من هذا المنبع الصافي للعلم، وهنيئاً للناجحين الذين سيواصلون مسيرتهم في الارتقاء العلمي والأخلاقي ليكونوا سفراء لمنهج الأزهر في مجتمعاتهم."

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بالجهود التنظيمية التي صاحبت فترة الاختبارات مؤكدا "لقد كانت فترة اختبارات العشرين يوماً تحدياً تنظيمياً استطعنا تجاوزه بفضل تضافر جهود جميع الإدارات المعنية، كان هدفنا الأساسي هو توفير بيئة هادئة ومناسبة لـ ١٥٠٠٠ دارس، مع الالتزام التام بالضوابط والإجراءات لضمان سير الاختبارات بنزاهة وعدالة كاملة"، مشيرًا إلى المتابعة الدائمة والمستمرة من قبل فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر الشريف لجميع مراحل الاختبارات، للتأكد من توفير كل سُبل الدعم للدارسين.

رابط نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية

وأشار مدير الجامع الأزهر إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الاختبارات: اضغط هنا

وفي خبر سار للراغبين في الالتحاق ببرامج الرواق الأزهري، نوهت الإدارة العامة للجامع الأزهر بأن الاستعدادات قد اكتملت لبدء موسم دراسي جديد برواق العلوم الشرعية والعربية، ومن المقرر أن تنطلق الدراسة الأسبوع المقبل، حيث سيتم استقبال الدارسين الجدد والمستمرين وفقاً للمستويات المعتمدة والخطط الدراسية الموضوعة، ويأتي هذا التنويه ليؤكد على استمرارية العملية التعليمية بالأروقة الأزهرية على مدار العام، دون توقف، مما يوفر فرصة دائمة لكل من يسعى إلى تعميق فهمه للعلوم الإسلامية واللغوية على يد نخبة من علماء الأزهر الشريف.

ويُعد رواق العلوم الشرعية والعربية أحد أهم الأنشطة التي يشرف عليها الأزهر، مما يسهم في تخريج جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة الأفكار الهدامة بالمنهج الأزهري الوسطي القائم على الدليل والحكمة والموعظة الحسنة.

وكيل الأزهر نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية اعتماد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية رابط نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية الأزهر الرواق الأزهري الدكتور محمد الضويني محمد الضويني الضويني

