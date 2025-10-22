محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ومدينة الإبراهيمية وتابع إجراءات العمل داخل المركز التكنولوجي للمدينة والذي يقدم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد.

تعرف المحافظ من رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتمت الإشارة إلي أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح على القانون رقم 187 لسنة 2023 بلغ 3697 طلب وتم اصدار 2021 نموذج 7 و 2403 نموذج 8 و 374 نموذج 8 معدل، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنهاء عدد من طلبات رخص المحال و تراخيص الإعلانات ليشدد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهاً بحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وفي نهاية الزيارة شدد المحافظ على العاملين بالمركز بسرعة إنهاء مصالح المواطنين وخاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم والتعامل مع الجمهور بشكل مميز ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألوا جهدا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.