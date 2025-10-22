إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

اصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل دبابة محملة بعدد من عمال اليومية بعد المظلات اتجاه السلام دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس.

وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

