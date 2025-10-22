قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تتابع علاج الاشقاء الفلسطينيين بمستشفيات العريش | صور
الرعاية الصحية تطلق أول ورشة تدريبية لعلاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
حوادث

إصابة 7 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

اصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل دبابة محملة بعدد من عمال اليومية بعد المظلات اتجاه السلام دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس.

وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 7 أشخاص من عمال اليومية مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل دبابة محملة بعدد من عمال اليومية بعد المظلات اتجاه السلام دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة عمال اليومية محافظة الشرقية مستشفى بلبيس

