انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لاكتشاف المواهب الدينية في الشرقية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الدكتور محمد حامد، تنظيم مسابقة لاكتشاف مواهب جديدة في "القرأن الكريم و الابتهال الديني و الخطابة " ف إطار تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك ".



وقال وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية في بيان إن هذه المسابقة تأتي تنفيذاً لخطة وزارة الأوقاف الدعوية التي تهدف إلى بناء الإنسان وتنمية مهارات الشباب وإعداد كوادر دعوية قادرة على نشر الفكر الوسطي الصحيح، مشيرا إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات الفرعية التابعة للمديرية لتنظيم فعاليات ومسابقات مماثلة لاكتشاف المتميزين وتأهيلهم للمشاركة في مسابقات أكبر على مستوى المحافظة والجمهورية.



وشهدت الفعالية مشاركة عدد من أصحاب المواهب الواعدة، حيث تم الاستماع إليهم وتكريم المتميزين بهدايا رمزية تشجيعاً لهم.



من جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب في المجالات الدينية يعكس الدور التنويري لوزارة الأوقاف في بناء وعي الأجيال ويأتي في إطار دعم الدولة لبناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية، مشيدا بدور وزارة الأوقاف وقياداتها وجميع القائمين على تنظيم المسابقات، لحرصهم على اكتشاف ورعاية المواهب المتميزة وتشجيعهم على الإستمرار في طريق التميز لصناعة جيل وعى ومستنير قادر على حمل رسالة الدين بالحكمة والموعظة الحسنة.

