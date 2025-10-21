استبعاد 3 مرشحين ورفض 14 طعنا في الانتخابات البرلمانية بالشرقية

قررت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سماحة، استبعاد كل من مجدي عاشور وخالد بشر وأحمد بغدادي من خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرتي الزقازيق وأبوحماد، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة ضد ترشحهم لتغيير الصفة الحزبية وصدور حكم جنائى نهائي ضد الأخير مرشح أبوحماد لخوض انتخابات مجلس النواب "النظام الفردي".

كما قضت المحكمة برفض الطعون المقدمة ضد المرشحتين مروة هاشم وإيمان خضر، عن تغير الصفة الحزبية بالدائرة الأولى الزقازيق، وإدراج أسمائهما ضمن قوائم الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب "النظام الفردي".. كما قررت المحكمة رفض الطعون المقدمة ضد 14 مرشحا بمختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

وقضت محكمة القضاء الإداري بإعادة إدراج مرشح بدائرة الحسينية بعد استبعاده من كشوف المرشحين بدعوى عدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية وتم تقديمها بالفعل ضمن المستندات المطلوبة، وقد أرفقها مرة أخرى ضمن حافظة مستندات للمحكمة.. وتم إدراج اسمه ضمن المقبولين لخوض الانتخابات عن الدائرة التاسعة وإلغاء القرار السابق وما يترتب عليه من آثار قانونية.

يذكر أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالشرقية بلغ 263 مرشحا على المقاعد الفردية يتنافسون للفوز بـ21 مقعدا.. يمثلون أحزاب مستقبل وطن ومصر الحديثة والوفد وحماة وطن والشعب الجمهوري والمؤتمر والمستقلين والتجمع.

وتضم محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية بمختلف المراكز والمدن، وهي الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس والعاشر من رمضان وأبو حماد وديرب نجم وأبو كبير وفاقوس وكفر صقر والحسينية.

حيث تشهد المنافسة على المقاعد الفردية تغييرات جذرية في تركيبة المرشحين قبيل انطلاق السباق الانتخابي.