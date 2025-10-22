مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما فيما اصيب 8 آخرين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس بطريق بلبيس- انشاص بعد القاعات اتجاه انشاص دائرة محافظة الشرقية وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري نقل الجثامين الي المستشفي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
