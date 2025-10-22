الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا وتواصل جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تشهد تدفقات واستثمارات أجنبية مباشرة تعكس مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق تقدم اقتصادي ملموس وتنفيذ خطتها الشاملة في مجال الأطروحات.

موقع مصر الجغرافي الفريد

وأوضح الرئيس السيسي أن موقع مصر الجغرافي الفريد يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للانتشار والتصنيع، بما يتيح وصول المنتجات إلى عدد كبير من الأسواق والمستهلكين، فضلًا عن توافر منظومة متكاملة من التسهيلات الاستثمارية، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من أمن واستقرار سياسي ومؤسسي.

وشدّد الرئيس على حرص الدولة المصرية على مواصلة التعاون والشراكة مع المجتمع الأوروبي، مؤكدًا أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي الذي تحتاجه أوروبا، بما توفره من فرص استثمارية واعدة في مجالات صناعة الأدوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الأساسية.