الرئيس السيسي: نشهد محطة جديدة من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادته بتواجده فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث الثرى على مدار اليوم، وقال الرئيس السيسي: "إننا نشهد محطة جديدة من مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي علي هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر انعقادها، اليوم الأربعاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.