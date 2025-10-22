الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان أعرب عن سعاديتي بتواجدي في بروكسل ومشاركتي في حفل ختام الحدث الإقتصادي الهام، وهي القمة المصرية الأوروبية، والتي تمثل مرحلة جديدة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات “القمة المصرية الأوروبية”، أنه أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث واثراء نقاشات هامة في جوانبه المتعددة، والتي تؤكد أهمية ثقل المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الشريك الأول والتحاري لمصر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنوعت موضوعات النقاش خلال ها الحدث، وتناولت محاور استراتيجية، واهمها، أن تكون استثمارات الإتحاد الأوربي بوابة للاسواق الافريقية والعربية.