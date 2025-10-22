تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

خرج الدكتور هشام عادل، زوج الدكتورة هبة قطب عن صمته وتحدث عن كواليس حفل زفاف ابنتهما الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فكرة "تورتة الفرايد تشيكن".

قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحياة" أن الزفاف كان عائليًا وبسيطًا رغم تكلفته المرتفعة.

وتابع: "الفرح اتكلف مبلغ كبير، لكن لم يكن الغرض منه الشهرة أو الترند، وكل شيء تم بمجهود العائلة. بنتي بلوجر وبتشتغل في أكتر من مجال، والناس اللي بتتعامل معاها حبّوا يقدّموا مجاملات في يومها الكبير".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

https://youtube.com/shorts/_KnLQyy1QLY?si=G6R30ZGjMNuDCqLh