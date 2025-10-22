قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يدعو أوروبا للاستثمار في مصر كشريك إنتاجي موثوق وبوابة لـ 1.5 مليار مستهلك
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا وتواصل جذب الاستثمارات الأجنبية
العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
فن وثقافة

دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد

فضل شاكر ونجله محمد
فضل شاكر ونجله محمد
تقى الجيزاوي

روج محمد فضل شاكر نجل الفنان فضل شاكر لأحدث اغانيه المنتظرة بعنوان “إلى أبي” والذى من المقرر طرحها غدا الخميس على جميع المنصات الموسيقية.

وشارك محمد فضل شاكر برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام،  وكتب معلقا: “من عمق إحساسك امتد صوتي ومن حنانك تعلمت كيف يغني القلب .. لذلك بصوتي سأحمل حب العالم لك رسالة لا تنتهي .. إلى أبي”.

والأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي ، وتعتبر هذه الأغنية دعم لوالده الذى يمر بمحنة خلال هذه الفترة. 

تفاصيل الدعوى المقامة ضد الفنان فضل شاكر

ينظر اليوم الأربعاء، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، الدعوى المقامة ضد الفنان فضل شاكر من هلال حمود إمام مسجد. 

القصية جاءت نتيجة بلاغ مقدم من هلال حمود ضد فضل شاكر وخمسة آخرين، بتكوين عصابة مسلحة ومحاولة اغتيال على المدعي عام 2013. 


حيث ادعى هلال حمود أنه تعرض لإطلاق نار وتهديدات من عناصر مسلحة اوضح  ارتباطها بفضل شاكر. 

وأكد مصدر مقرب من فضل شاكر ، أن التحريات الأولية عن القضية لم تثبت تورط فضل شاكر، خاصة أنه لم يقدم أي أدلة  تؤكد تورطه. 

وأوضح المصدر: أن فضل شاكر ينتظر النظر في عدد من القضايا ضده، والتي وصلت احكامها إلى 22 عامًا، إلا أن هذة القضايا من المقرر أن تكون من اختصاص المحاكمة العسكرية.

محمد فضل شاكر فضل شاكر “إلى أبي”

مهرجان دي كاف
ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات

