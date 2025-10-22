مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الزيادات الاخيرة في سعر المواد البترولية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي.

لا زيادة في البنزين لمدة عام



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه لن يكون هناك تحرك في أسعار المواد البترولية لمدة عام مقبل، وأنه بعد ذلك ستكون قرارات بخفض أسعار المواد البترولية، أو رفع الأسعار، معلقًا “” قد تنخفض أسعار المواد البترولية بعد عام" وأنه في حالة وجود زيادة لن تكون كبيرة.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة مهدت للزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية من عام ماضي، وأن الحديث كان لعمل توازن في أسعار المواد البترولية، وأن الحكومة كانت صريحة بخصوص هذا الوضع.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة خرجت وشرح الموضوع بالكامل، ولم نخفي شئ عن المواطنين، وأن الحكومة قالت منذ 6 أشهر مضية بأن الزيادة الجديدة ستكون في أكتوبر وقد حدتث الزيادة في الموعد الذي تم تحديده.



ولفت إلى أن الأسبوع السابق لقرار التحرك، توقع الكثير الزيادة وكان هناك هجوم على محطات البنزين، فالجميع كان على علم بالتحركات الجديدة.



وأوضح أنه يتابع كل ما يثار،وأن البعض كان يقول إن أسعار الوقود في العالم انخفضت، لكن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر خام برنت.



وأشار إلى أن مصر تحملت الكثير من الأعباء منذ فترة فيروس كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأن الهيئة العامة للبترول تتحمل أعباء كبيرة مالية، وأن قرار التحرك كان لاستكمال الهيئة عملها.

تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيه



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن تكلفة سعر لتر السولار على الدولة يبلغ نحو 20 جنيه، و لم نخف أي شيء بشأن تحريك أسعار الوقود.



وقال رئيس الوزراء، إننا تحملنا أعباء مالية هائلة بسبب دعم أسعار الوقود،وأن تحريك أسعار الوقود كان أمرا معلنا مسبقا.



وأوضح رئيس الوزراء، أن الاكتشافات الجديدة من البترول ستضمن ثبات هذه الخدمة المهمة للمواطن المصري، ولن يكون هناك احتياج لمدة سنة كاملة لـ تحريك أسعار الوقود، وسنقيم أسعار المحروقات بعد انتهاء السنة بالزيادة أو الانخفاض.



برنامج اقتصادي جديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على برنامج لعام 2030 وما بعد 2030، وما بعد صندوق النقد. مضيفا أن السردية الوطنية جزء من هذه الجهود التي تبذل، وأنه سيتم الإعلان عن برنامج متكامل لمدة 5 سنوات خلال شهر ديسمبر المقبل.



وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن رؤية مصر 2030 وضعت في 2015، وأن الجميع يعمل من أجل المواطنين، وأن وزارة التخطيط مكلفة بالإعداد لبرنامج متكامل للدولة.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر حملت تقديرا للشعب المصري ولتحمله الصعاب.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، مؤكدًا أنه شدد على أن لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك آلية لتقديم قروض ميسرة لشركات القطاع الخاص في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي، وأن شركة ميرسك تدرس إعادة مسارات سفنها مرة أخرى لقناة السويس.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة لديها برامج حماية اجتماعية متنوعة لحماية محدودي الدخل.

القمة المصرية الأوروبية



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي تبدأ أعمالها اليوم تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن القمة المصرية الأوروبية تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات التي تجمع الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين .



وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لهذه القمة وتترقب نتائجها الإيجابية المتوقعة في إحداث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العمل جار على قدم وساق من جميع المسؤولين المعنيين لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير.