إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: الإعلان عن برنامج اقتصادي متكامل لمدة 5 سنوات مقبلة

البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل برنامج لعام 2030 وما بعد 2030، وما بعد صندوق النقد. مضيفا أن السردية الوطنية جزء من هذه الجهود التي تبذل، وأنه سيتم الإعلان عن برنامج متكامل لمدة 5 سنوات خلال شهر ديسمبر المقبل.


 وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن رؤية مصر 2030 وضعت في 2015، وأن الجميع يعمل من أجل المواطنين، وأن وزارة التخطيط مكلفة بالإعداد لبرنامج متكامل للدولة.


 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر حملت تقديرا للشعب المصري ولتحمله الصعاب.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، مؤكدًا أنه شدد على أن لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة

طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة .. ووالدها يستغيث

الزراعة: ندوات حول كيفية تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الزراعية

البحوث الزراعية يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

