مدبولي: الإعلان عن برنامج اقتصادي متكامل لمدة 5 سنوات مقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل برنامج لعام 2030 وما بعد 2030، وما بعد صندوق النقد. مضيفا أن السردية الوطنية جزء من هذه الجهود التي تبذل، وأنه سيتم الإعلان عن برنامج متكامل لمدة 5 سنوات خلال شهر ديسمبر المقبل.



وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن رؤية مصر 2030 وضعت في 2015، وأن الجميع يعمل من أجل المواطنين، وأن وزارة التخطيط مكلفة بالإعداد لبرنامج متكامل للدولة.



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر حملت تقديرا للشعب المصري ولتحمله الصعاب.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق وأسعار السلع وتوافرها، مؤكدًا أنه شدد على أن لا تكون هناك زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.