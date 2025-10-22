قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة
سما المصري تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء لها بالشفاء
مدرسة بكفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة 3 أيام بسبب مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي هز شباك الاتحاد في اكثر من مناسبة لكن دون استغلال للفرص وأبرزها كانت تسديدة تريزيجيه التي اصطدمت بالعارضة

وأنقذ الشناوي مرمى الأهلي من استقبال هدف من كرة عرضية وجهها مهاجم الاتحاد السكندري قبل أن تجد يد حارس الأحمر.

وسدد فيفور أكيم كرة قوية في شباك حارس الأهلي لكن مرت بجانب القائم .


ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويحتاج للفوز من أجل الوصول إلى 21 نقطة، مما يضعه في صدارة مؤقتة متجاوزًا سيراميكا كليوباترا المتصدر حاليًا بـ20 نقطة، بينما يبقى الزمالك والمصري في سباق القمة أيضًا برصيد متساوٍ مع الأهلي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة كونها الظهور الأول للأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، بعدما قاد الفريق في مباراته الإفريقية الأخيرة.

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

